Cristiano Ronaldo non è umano. Tripletta in 32' e la Juventus ha già affossato il Cagliari: 0-3

vedi letture

Tripletta in 32 minuti per un Cristiano Ronaldo semplicemente paranormale, che lancia la Juventus, adesso in vantaggio per 0-3 in casa del Cagliari. Bella percussione di Chiesa a sinistra: dopo una ventina di metri palla al piede, buon servizio per Ronaldo sul lato opposto dell'area. Conclusione ad incrociare col mancino del portoghese, che piega la resistenza di Cragno e, con ogni probabilità, anche della squadra di Semplici.