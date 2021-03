Cristiano Ronaldo via dalla Juve? As.com è sicuro: "Via libera se lo chiederà"

“Via libera per Cristiano Ronaldo”. Ne è sicura l’edizione online di As, tra i principali quotidiani sportivi spagnoli. Secondo il quale, se il portoghese chiederà la cessione alla Juventus, nonostante le rassicurazioni di Paratici, la società bianconera darà il suo ok a trattare. Per evitare un segno meno in bilancio, l’offerta alla Vecchia Signora dovrebbe essere almeno di 25 milioni di euro: a queste cifre, scrive as.com, Agnelli potrebbe dire di sì se Ronaldo glielo chiedesse. Da capire se il Real Madrid, cioè l’oggetto dei desideri di CR7, possa fare la sua mossa per portare a casa il portoghese.