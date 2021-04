Crotone, contro l'Inter tutti disponibili tranne l'attaccante Samuel Di Carmine

Tutti disponibili tranne un solo giocatore in casa Crotone in vista della sfida di domani contro l'Inter, capolista della Serie A. Ad annunciarlo in conferenza stampa è stato quest'oggi Serse Cosmi: "Per domani - ha detto - sono tutti disponibili tranne Samuel Di Carmine".

Arrivato lo scorso 28 gennaio Di Carmine - che ha un contratto in scadenza a giugno - aveva saltato per infortunio anche l'ultima partita contro il Parma.

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Serse Cosmi.