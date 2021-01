Crotone, l'ultimo nome per l'attacco è Sprocati ma il primo nome resta Bonazzoli

Ultimo nome in lista per l'attacco del Crotone è quello di Mattia Sprocati del Parma, finito ai margini dei ducali e cercato dai calabresi che non riescono a far breccia nella mente di Bonazzoli, di proprietà della Sampdoria e in prestito al Torino ma non convinto dalla nuova eventuale destinazione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.