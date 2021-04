Crotone, riecco Cigarini: "Non siamo stati all'altezza della Serie A, ora salviamo il salvabile"

Luca Cigarini ha parlato della sua stagione e di quella del Crotone in una intervista rilasciata al sito ufficiale del club pitagorico. Tornato in campo il 17 aprile dopo aver saltato buona parte della stagione a causa di due infortuni, il regista classe '86 s'è detto molto dispiaciuto per come sono andare le cose: "Sono rimasto tre mesi e mezzo/quattro mesi fuori dai giochi e mi dispiace non aver potuto dare il mio contributo, questo è quello che più mi dispiace e rattrista. Nel calcio queste cose succedono, ho fatto di tutto per tornare il prima possibile ma ho subito due infortuni difficili da recuperare. Mi dispiace, è una situazione brutta ma dobbiamo guardare in faccia la realtà e salvare il salvabile. Arrivare ultimi in Serie A non è mai piacevole e dobbiamo fare di tutto per evitare almeno questa situazione. Non siamo stati all'altezza di questa categoria, i numeri parlano chiaro. Nelle ultime sei gare dobbiamo salvare la faccia e dare qualcosa in più per chi ci ha scelto, per la città e per i tifosi che stanno soffrendo più di noi", ha detto.

Nel prossimo turno di campionato il Crotone giocherà sul campo della penultima della classe, il Parma.