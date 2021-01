Crotone, senza rinforzi dal calciomercato ci vorrà un vero e proprio miracolo

vedi letture

Tre sconfitte consecutive che fanno allontanare sempre di più il Crotone dalla zona salvezza. Dopo l'ottimo mese di dicembre che aveva portato ai pitagorici sette punti, l'inizio del 2021 fino ad ora è stato disastroso per la squadra di Stroppa, che ha incontrato in serie Inter, Roma e ieri il Verona. Contro l'ex mai dimenticato Ivan Juric i rossoblù hanno regalato un tempo intero, andando sotto di due gol e rischiando anche di beccare il terzo prima del 45'. Nella ripresa, grazie anche al cambio di modulo in cui il tecnico ha inserito il trequartista, si è visto un Crotone decisamente più propositivo, capace di accorciare le distanze dopo dieci minuti e di mettere in difficoltà il Verona, bravo però a tenere botta fino alla fine. Un assetto che indirettamente fornisce alcuni indizi di mercato, visto che Filippo Falco sarebbe perfetto per giocare dietro le due punte. Ovviamente servirà dell'altro per essere davvero competitivi. In difesa le varie combinazioni non hanno prodotto nulla di definitivo e in questo momento l'unico davvero affidabile è Golemic, non proprio tra le prime scelte fino a qualche settimane fa; a centrocampo bisogna capire se e quando rientreranno Cigarini e Benali, altrimenti non si potrà fare a meno di un nuovo regista e di un'altra mezzala. In attacco infine un centravanti scaltro e che conosce bene la categoria, capace magare di garantire qualche gol in più rispetto a quelli messi insieme da Simy e Riviere. Insomma, una mini rivoluzione in piena regola. Se ciò non dovesse accadere il Crotone proverà a giocarsi le sue carte, ma senza tante possibilità di riuscire ad ottenere la salvezza, visto che i limiti sono evidenti e sotto gli occhi di tutti. I punti di ritardo rispetto all'ultimo posto al sole oggi sono cinque, più della metà di quelli conquistati dai pitagorici fino ad ora. E questo basta per capire che senza rinforzi ci vorrà un vero e proprio miracolo.