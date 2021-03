Crotone, Simy: "Possiamo mettere in difficoltà chiunque, affrontiamo una squadra forte"

L'attaccante del Crotone Simy è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Lazio: "La vittoria è sempre importante, anche per noi e per il momento che stiamo vivendo. Possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Affrontiamo una squadra forte, una delle migliori d’Europa. Dobbiamo andare in campo con un atteggiamento positivo. Momento migliore per affrontare la Lazio? No, ci dobbiamo augurare di fare una buona prestazione e dobbiamo sperare in una giornata sbagliata della Lazio. Non ci sono momenti giusti o sbagliati per affrontarli".