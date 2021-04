Cuadrado al centro della Juventus: uomo assist da record, il rinnovo si avvicina

L'edizione oggi in edicola di Tuttosport dipinge il ritratto di Juan Cuadrado. A trentadue anni ha messo insieme ben 14 assist stagionali ed è vicinissimo ai migliori in Europa. Non solo: lo ha fatto, a differenza per esempio di Thomas Muller, Harry Kane, Kevin De Bruyne ed Heung Min-Son, da terzino. E' a un solo assist dal record bianconero di Paul Pogba che ne fece 15 nella stagione 2015/2016.

Il rinnovo arriverà Il contratto del colombiano andrà in scadenza nell'estate del 2022 ma la sensazione è che non ci siano dubbi: Cuadrado è centrale nei progetti della Juventus e per quanto riguarda il rinnovo sembra soltanto questione di tempo.