Da domani si penserà al futuro di Ronaldo: nessuno pareggia il contratto della Juventus

Quale futuro per Cristiano Ronaldo? Secondo il Corriere dello Sport il portoghese vuole prima di tutto andare in Champions League, poi penserà al futuro. Offerte all'altezza del suo contratto non sono arrivate, ma il PSG e il Manchester United hanno strizzato l'occhio a CR7, anche se a condizioni economiche diverse da quelle attuali. Non sarebbe da escludere, inoltre, la pista Sporting per un romantico rientro in Portogallo.