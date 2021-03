Da esterno a esterno, Faraoni imbecca Lazovic e tra Sassuolo ed Hellas Verona è parità

Secondo gol stagionale per Darko Lazovic, che riporta in parità il risultato di Sassuolo-Hellas Verona. Il serbo è bravo a farsi vedere in area di rigore dopo un bel dribbling di Faraoni sulla corsia destra. Da esterno a esterno, l'ex Genoa a tu per tu con Consigli non sbaglia e fa 1-1 a pochi minuti dalla fine del primo tempo.

