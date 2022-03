Da intoccabile a possibile partente: Veretout della Roma piace all'Olympique Marsiglia

Dal ruolo di titolarissimo a un possibile addio in estate: Jordan Veretout non è più un intoccabile e potrebbe lasciare la Roma in estate. Il francese, ex Fiorentina, ha molti estimatori tra cui l'Olympique Marsiglia. Il club del presidente Pablo Longoria, ricorda Le10sport, perderà Boubacar Kamara a parametro zero in estate e per sostituirlo sta pensando tra i primi nomi proprio a Veretout.