Da Kolo Muani il "sì" alla Juve. Giuntoli al lavoro con il PSG per trovare l'intesa sul prestito

La Juventus si muove anche per l’attacco con l’interesse forte, anzi fortissimo, per il bomber Kolo Muani. Il calciatore del PSG - sottolinea Tuttosport - ha detto sì al trasferimento a Torino. Il ragazzo, che ha ventisei anni e da alcune settimane ha rotto con il tecnico Luis Enrique, dopo essersi guardato intorno per comprendere a quale club dare il proprio favore, ha comunicato un “ok” convinto.

L'ingaggio del giocatore è da top, ovvero 12 milioni di euro lordi per l’intera annata, quindi la metà per questo secondo semestre e a una parte potrebbe contribuire lo stesso club parigino anche se molto dipenderà dalla formula del prestito che si andrà a siglare. Dunque è più che mai Kolo Muani in pole position per rinforzare a gennaio il reparto offensivo juventino con vista sul campionato seguente. Lui la prima scelta davanti a Rashford, sul quale c’è forte il Milan e a Zirkzee, per il quale il Manchester United non ha ancora preso la decisione di separarsi seppur temporaneamente da gennaio a giugno.