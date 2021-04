Da lunedì l'Italia cambia colore: la Sardegna resta rossa, cinque Regioni in zona arancione

L'Italia cambia di nuovo colore. Sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, che monitora l'andamento dei contagi, il ministro della Salute Roberto Speranza firma le nuove ordinanze. In zona rossa resta solo la Sardegna mentre 5 Regioni (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta) saranno in arancione. In giallo tutte le altre. A passare in zona gialla e quindi a vedere un allentamento delle misure restrittive saranno Lombardia, Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, e Veneto.