Da Pjanic a Tolisso e il sogno Pogba: la Juventus tiene vive le alternative a Locatelli

vedi letture

Come detto, Manuel Locatelli è il primo obiettivo di mercato della Juventus di Max Allegri. I bianconeri, però, non tralasciano le alternative nel caso in cui la trattativa col Sassuolo non dovesse andare a buon fine. Il primo nome in questo senso, per il Corriere dello Sport, è ancora quello di Miralem Pjanic: il bosniaco ha chiesto al Barcellona di essere ceduto in prestito biennale (una cessione a titolo definitivo non è possibile per questioni di bilancio), il tutto con l'idea di far ritorno alla Juventus. C'è poi Corentin Tolisso, il cui contratto col Bayern Monaco scadrà nel 2022. Anche se il sogno resta sempre Paul Pogba, opzione però possibile solo col percorso inverso fatto da CR7.