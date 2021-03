"Da quel gol le cose sono cambiate". Rivedi le dichiarazioni di Eriksen sulla svolta dopo il derby

Christian Eriksen, nell'intervista rilasciata a DAZN, ha parlato anche della punizione trasformata in gol nel derby contro il Milan che ha cambiato il corso della sua intera stagione: "La percezione è che lì le cose fossero cambiante - racconta il danese - Sembrava una sorta di risveglio, non tanto per me ma per chi mi guardava dall'esterno. Come dire: "Oh guardate, non è sparito, le punizioni le sa battere ancora". Ho capito subito che il pallone stava andando nella direzione giusta, che se non ci fossero state deviazioni la palla sarebbe finita in rete".