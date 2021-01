Da Ronaldo a Ronaldo: "Cristiano è diverso rispetto a Madrid, i record sono la sua benzina"

Da Ronaldo, il Fenomeno, a Ronaldo, Cristiano. L'ex attaccante brasiliano si è soffermato sulla crescita del fuoriclasse della Juventus nel nostro campionato: "E’ un giocatore diverso rispetto a quando lo vedevo nel Real Madrid, ha imparato a gestirsi e però - visto contro il Sassuolo? - una cosa mi pare identica a prima: può stare nell’ombra per quasi tutta la partita e poi decidere in un minuto di fare male", dichiara l'ex Inter e Milan a La Gazzetta dello Sport: "Avviso alla difesa dell'Inter? A tutta l’Inter: a Ronaldo le partite importanti sono sempre piaciute molto, perché sono quelle che si ricordano di più. Come i record: ci tiene, dicono che per lui siano ossessione, io la chiamo benzina".