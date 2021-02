Da Rugani ad Asamoah, nuova vita Cagliari: la gioia scorre sui social dopo il 2-0 al Crotone

vedi letture

Esulta il Cagliari dopo la vittoria ottenuta oggi contro il Crotone. 2-0 il risultato finale, con i giocatori rossoblù che a fine gara hanno esultato sui social: "La forza del lupo sta nel branco!!", scrive l'attaccante Giovanni Simeone. Gli fa eco Diego Godin che scrive "Andiamo squadra". Buona prestazione anche per i nuovi arrivati di gennaio, Kwadwo Asamoah e Daniele Rugani: Felice per il debutto e per questa vittoria importante di squadra!", scrive il ghanese, "Ci siamo, ci crediamo e lo dimostreremo ogni volta che entreremo in campo", dice il difensore ex Juventus.