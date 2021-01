Da uomo mercato a risorsa, Conte: "Ci serve un play ed Eriksen può esserci utile in quel ruolo"

Pensa di ripetere l'esperimento Eriksen in regia? "Dobbiamo cercare di sfruttare tutto il potenziale della rosa: dietro a Brozovic non abbiamo un altro play, quindi stiamo impostando Christian cercando di tirargli fuori il meglio anche in quella posizione. Ha giocato da trequartista, interno e ora da regista: avere un elemento con queste caratteristiche può sicuramente essere utile alla squadra". Si è espresso così, alla vigilia del big match con la Juve, mister Antonio Conte sul possibile nuovo ruolo (in campo e nelle gerarchie nerazzurre) dell'uomo mercato Christian Eriksen.