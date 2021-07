Da Via del Corso all'hotel, passando per Via Veneto: il percorso del pullman scoperto dell'Italia

Tra pochi minuti la Nazionale italiana di calcio partirà da Palazzo Chigi per un giro per le strade di Roma su un pullman scoperto dove verrà mostrata ai tifosi la coppa dell'Europeo. Questo il percorso che faranno gli azzurri per i festeggiamenti:

- Via del Corso

- Piazza venezia giro

- Via quattro novembre

- Largo Magnanapoli

- Via del Tritone

- Piazza Barberini

- Via Veneto

- Piazza Brasile

- Via Pinciana

- Hotel