Da Zaniolo a Kean passando per Castrovilli e Raspadori: tutti gli esclusi eccellenti di Mancini

vedi letture

La lunga marcia di avvicinamento per l’Italia agli Europei è iniziata lo scorso tre maggio, quando un’ampia rosa di pre-convocati si è sottoposta alle vaccinazioni in due hub selezionati dalla FIGC. Già da lì è emersa la prima esclusione eccellente, quella di Nicolò Zaniolo, che dopo una stagione saltata quasi in toto per il grave infortunio al ginocchio non è stato selezionato per l’inoculazione della dose. Si è infatti deciso in accordo con la Roma di lasciar proseguire il calciatore nel suo lungo recupero in modo da essere al top per la prossima stagione. In vista dell’amichevole contro San Marino, Roberto Mancini ha poi selezionato una rosa di ben 33 giocatori.

In questa rosa mancavano Emerson Palmieri e Jorginho, impegnati nella finale di Champions League con il Chelsea, che sono stati invece reintegrati nella lista dei 28 diramata oggi. Ad essere tagliati sono stati invece Alessio Cragno (Cagliari, tra i portieri, Manuel Lazzari (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina) e Gian Marco Ferrari (Sassuolo) in difesa e Gaetano Castrovilli (Fiorentina) a centrocampo. L’attacco è il reparto dove ci sono stati i tagli maggiori. Sono stati infatti tolti dalla lista Vincenzo Grifo (Friburgo), Moise Kean (Paris Saint Germain) e Giacomo Raspadori (Sassuolo).