Dal Belgio: Milan, Fiorentina e Spezia si contendono El Biache, baby-talento dello Standard Liegi

Milan, Fiorentina e Spezia puntano un giovane talento dello Standard Liegi. Come riporta La Dernière Heure, i tre club italiani si starebbero contendendo infatti Noah El Biache, 16enne attaccante (punta centrale o anche esterno offensivo) che sarebbe tentato non poco dal lasciare il Belgio per vivere una nuova avventura in Italia già dalla prossima estate.