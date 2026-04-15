TMW Dal canterano Masini a Amorim, come può cambiare il centrocampo del Genoa a Pisa

Centrocampo da ridisegnare. Nell'ultima partita il Genoa ha dovuto fare i conti con diversi provvedimenti disciplinari che hanno portato a diverse squalifiche. Domenica scorsa, nel match vinto 2-1 contro il Sassuolo, i due diffidati Ruslan Malinovskyi e Morten Frendrup sono stati ammoniti da Rapuano e salteranno la partita di domenica prossima sul campo del Pisa. Oltre a questo, Daniele De Rossi dovrà fra fronte anche all'assenza di Mikkael Ellertsson, protagonista del parapiglia al rientro nel tunnel degli spogliatoi all'intervallo con Berardi.

Si scalda Masini

Diverse assenze dunque da sopperire per il mister rossoblù e una linea di mediana che cambierà interpreti. Possibile l'impiego dal primo minuto di Patrizio Masini. Il centrocampista prodotto del settore giovanile rossoblù ha trovato fin qui poco spazio ma ha sempre riposto presente ogni volta che è stato chiamato in causa. Al suo fianco, con Onana da valutare, potrebbe esserci spazio per Alex Amorim o Junior Messias in una posizione più arretrata rispetto a quello di trequartista.

Martin sulla corsia di sinistra

Assenze anche sulla fascia. L'islandese, centrocampista come ruolo ma impiegato molto come esterno, lascerà un vuoto sulla corsia di sinistra. Possibile in questo caso un impiego dal primo minuto di Aaron Martin, esterno spagnolo che ultimamente da giocando meno ma sempre pericoloso con i suoi assist dal fondo e su calcio da fermo.