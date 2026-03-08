Genoa, Masini: "Mi sento simile caratterialmente al mister"

Protagonista della vittoria contro la Roma, Patrizio Masini ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Avevo tanta voglia e ho messo tanta energia in campo. Sono proprio felice perché l'avevo intuito in settimana. Il mister mi dice di utilizzare la testa e oggi, dopo il giallo, mi ha detto di fare attenzione. A livello caratteriale siamo molto simili, anche se è molto più forte di me. Avessi avuto dei piedi migliori, avrei gestito in maniera diversa le soluzioni.

La mia qualità è mettermi a disposizione e sono contento delle parole del mister e mi ha elogiato anche quando giocavo meno. Ruolo preferito? Ho fatto il mediano a due, ho sempre fatto la mezz'ala: forse il play in questo momento mi può venire meno bene, ma dipende alla fine dalle partite. Credo sia stato bravo il mister a leggere la partita".