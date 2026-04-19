Genoa, Masini: "Il Pisa in casa ha messo tutti in difficoltà"

A margine della vittoria contro il Pisa, ecco le dichiarazioni di Patrizio Masini ai microfoni di DAZN: "Siamo stati bravi a recuperare nel primo tempo, in casa hanno messo in difficoltà anche le big del campionato. Dopo i due gol, siamo stati bravi a gestirla. Il mister ci ha dato due giorni di riposo, oggi era importante prendere tre punti. Si può sempre migliorare, dopo la partita sono andato dal mister e ho chiesto di giocare di più. Nel finale abbiamo perso dei punti, dobbiamo sempre migliorare. I gol? Siamo contenti per loro, non era facile anche per Colombo che aveva sbagliato un rigore".