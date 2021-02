Dal Crotone allo Spezia: il calendario del Cagliari da qui alla sosta

Rischiano di essere tre settimane decisive per Leonardo Semplici e il suo nuovo Cagliari. Arrivato da qualche giorno, il tecnico dovrà affrontare subito il Crotone, in una sfida che può già essere considerata come un'ultima spiaggia per i calabresi, quasi per i sardi. È però indubbio che la formazione rossoblù, con il rinvio di Torino-Sassuolo, vincendo può tornare ad avere contatto con la zona salvezza. La settimana successiva ci sarà il Bologna, utile per risucchiare eventualmente la formazione di Mihajlovic nelle sabbie mobili della zona rossa, poi la Sampdoria fuori casa e la Juventus fra le mura amiche. Con i bianconeri rischia di essere molto difficile racimolare punti, arrivando così al 20 di marzo contro lo Spezia: con i liguri sarà praticamente necessario fare risultato.