Dal Genoa al Sassuolo: il calendario dell'Inter da qui alla sosta

vedi letture

Prima in classifica, unica big che nel 2021 riposa in Europa, l'Inter sembra avere davvero un grande vantaggio che non è quantificabile solamente nei quattro punti sul Milan dopo la vittoria nel derby. Perché Antonio Conte, pur non avendo una rosa sterminata in avanti, ha ha la possibilità di far ruotare chi vuole fra centrocampo e difesa. E poi c'è un solo vero e proprio scontro diretto dopo avere scavallato il derby. Sarà l'otto di marzo, quando a San Siro arriverà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Domenica però sarà il turno del Genoa di Ballardini, in striscia positiva, poi il malcapitato Parma di Roberto D'Aversa al Tardini. Il quattordici marzo spazio al Toro, infine - appena prima della pausa - con il Sassuolo. Insomma, partite alla portata e che potrebbero far segnare il solco ai nerazzurri.

IL CALENDARIO DELL'INTER

28-02 Inter-Genoa

04-03 Parma-Inter

08-03 Inter-Atalanta

14-03 Torino-Inter

20-03 Inter-Sassuolo