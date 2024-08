TMW Dal mercato al reintegro in rosa: domani McKennie tornerà ad allenarsi con la Juventus

Weston McKennie e la Juventus, come stanno le cose? Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nelle ultime ore il centrocampista ha chiarito la sua posizione con Thiago Motta e l'allenatore è pronto a reintegrarlo in rosa, puntandoci anche nelle prime due giornate, quelle che verranno giocate prima della fine del calciomercato. Anzi, e qui c'è la novità dell'ultima ora, lo statunitense nella giornata di domani tornerà allenarsi con la Juventus.

In tutto questo, va ricordato il fatto che McKennie ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e non è dunque da escludere a prescindere una possibile novità da qui alla fine del mercato. Così come non è da scartare comunque anche l'ipotesi di rinnovo con la Juventus, che potrebbe arrivare anche dopo il 30 agosto. Ad oggi, però, il centrocampista è da ritenersi a tutti gli effetti un giocatore della Juventus, con eventuali conseguenze per altri giocatori della rosa (come ad esempio per Miretti, per il quale si apre la possibilità di un passaggio al Genoa). McKennie, come detto da domani in gruppo, cercherà la possibile convocazione per la gara di lunedì contro il Como.