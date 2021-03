Dal Milan al Parma: il calendario della Sampdoria da qui alla fine della stagione

Claudio Ranieri ha preso la Sampdoria un anno fa, in condizioni certamente non semplici, ed è arrivato alla salvezza senza molti problemi. Anche in questa annata è riuscito a dare continuità alle prestazioni, pur senza brillare non è mai stato coinvolto nei bassifondi: dodici punti di vantaggio sul Cagliari a dieci partite dalla fine, forse non è possibile credere in una salvezza già conquistata, certo non manca molto. Milan e Napoli a cavallo di Pasqua, Roma e Inter a inizio maggio, ma anche Spezia e Parma nelle ultime due casalinghe. Sei punti per consolidare la categoria, non dovrebbero esserci grossi problemi.

03.04 Milan-Sampdoria

11.04 Sampdoria-Napoli

17.04 Sampdoria-Verona

21.04 Crotone-Sampdoria

24.04 Sassuolo-Sampdoria

02.05 Sampdoria-Roma

09.05 Inter-Sampdoria

12.05 Sampdoria-Spezia

16.05 Udinese-Sampdoria

23.05 Sampdoria-Parma