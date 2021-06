Dal Portogallo: ipotesi rescissione con la Roma per Nzonzi. Benfica alla finestra

vedi letture

Dopo il 30 giugno rientrerà dal prestito al Rennes, ma il suo futuro è certamente lontano da Roma. Steven Nzonzi non rientra nei piani di José Mourinho, e la novità delle ultime ore è che i giallorossi potrebbero lasciarlo partire a zero (con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto) per risparmiare sul suo ingaggio. A riferirlo è O Jogo: il Benfica è alla finestra, anche se proprio lo stipendio percepito dal francese (3,2 milioni di euro netti l'anno) rappresenta un grosso ostacolo per il club lusitano. Una possibile soluzione potrebbe essere offrirgli un contratto lungo, per spalmare questa cifra su più anni.