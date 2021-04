Dal PSG al Lille, fino alla Nazionale. L'ascesa di Maignan, erede di Lloris e uomo mercato

vedi letture

Le difficoltà incontrate nel trovare un accordo per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma spingono inevitabilmente il Milan a guardarsi intorno. Il club rossonero non vuol farsi trovare impreparato nel caso accada l'irreparabile e starebbe sondando con forza Mike Maignan, portiere del Lille da tempo nel mirino del Tottenham, che vorrebbe farne l'erede di Hugo Lloris . Ma chi è Maignan?

Classe 1995, nato a Cayenne (Guyana francese), è entrato nel 2010 nel settore giovanile del Paris Saint-Germain. Cinque anni dopo, il club della capitale decise di disfarsi della sua giovane promessa, venduta al Lille per 1 milione di euro. Da qui comincia un'ascesa inesorabile, che lo porta a essere eletto miglior portiere della Ligue 1 nel 2018/19 e poi convocato in pianta stabile da Didier Deschamps in Nazionale. Maignan è un estremo difensore molto esplosivo, affidabile tra pali e dotato di un ottimo senso della posizione. Negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante anche nelle uscite, che erano il suo punto debole; ormai è un giocatore completo e uno dei punti di forza della squadra di Galtier, che sta coltivando il sogno di spodestare il PSG dal trono di Francia. Una rivincita per Maignan, che è rimasto imbattuto per ben 20 volte in stagione e che ormai è uno dei pezzi pregiati dei Mastini. Sarà lui l'erede di Lloris dopo l'Europeo, potrebbe essere lui il prossimo portiere degli Spurs. Milan e Donnarumma permettendo.