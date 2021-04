tmw Il rinnovo di Donnarumma, l'idea Maignan e la sfida a Mou: il punto sul portiere del Milan

La questione rinnovo con Gianluigi Donnarumma resta aperta in casa Milan ma al momento il bivio non ha una direzione chiara. I mesi passano e la distanza resta sempre più ampia. Alla proposta da 8 milioni è stata presentata una richiesta di 12 per provare ad arrivare a una quadra di 10. Il Milan ha messo sul tavolo la sua offerta, al momento è silenzio totale sulle frequenze del portiere e dell'agente Mino Raiola. Che ancora in mano non ha proposte concrete ma, chiaramente, gli apprezzamenti già noti e manifestati da parte di Juventus, Paris Saint-Germain e Manchester City.

Maignan primo della lista Il Milan ha dato la priorità al rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Lo ha fatto sapere anche al portiere: l'intenzione principale è quella di andare avanti insieme e di renderlo una bandiera e un simbolo del progetto futuro. Ma se così non fosse? Se il rinnovo non dovesse arrivare? Il nome scelto dalla dirigenza del Milan è quello di Mike Maignan. L'estremo difensore del Lille è il preferito del comparto tecnico rossonero: classe 1995, nasce centrocampista ma giovanissimo diventa portiere. Passa nell'Academy del Paris Saint-Germain dove è compagno di squadra di Adrien Rabiot, non esordisce in prima squadra e in carriera ha avuto anche modo di incrociarsi con Zlatan Ibrahimovic sempre a Parigi.

Il Lille e il grande salto Nel 2015 il Lille dove dopo l'apprendistato di due stagioni diventa titolare. Champions League, Ligue 1 dove vince anche il titolo di miglior portiere, è anche parte della Nazionale francese. E proprio il Tottenham, che deve ancora decidere cosa fare con Hugo Lloris e con l'attuale numero uno dei Galletti, lo ha messo in cima alla lista bloccandolo per il futuro. Però anche per il Milan vale la stessa cosa: una sfida tra rossoneri e Spurs, al momento solo 'virtuale', perché prima devono essere sbrogliate le matasse, che son pure le priorità, relative a Donnarumma e Lloris. E poi c'è eventualmente da dare l'assalto a Maignan: richiesta del Lille di circa 17-18 milioni di euro.