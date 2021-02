Dal Verona al Benevento: il calendario della Juventus da qui alla sosta

Tre settimane che possono far svoltare la stagione della Juventus, in positivo o in negativo. Perché un anno fa l'Hellas Verona fu quasi fatal, visto che gli scaligeri riuscirono a vincere e infliggere una sconfitta (quasi) indolore a Cristiano Ronaldo e compagni. Sarebbe comunque un avversario non esageratamente duro, almeno sulla carta, così come non dovrebbe esserlo nemmeno lo Spezia allo Stadium, la settimana successiva. Poi in quattro giorni si decide una stagione: il 6 marzo contro la Lazio, partita non banale viste l'ultimo anno, poi il 9 contro il Porto. Una eliminazione porterebbe un problema abbastanza evidente, superare il turno altre sfide da gestire in mezzo. Cagliari e Benevento chiudono il lotto prima della pausa delle nazionali.

IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS

27-02 Hellas Verona-Juventus

02-03 Juventus-Spezia

06-03 Juventus-Lazio

09-03 Juventus-Porto

14-03 Cagliari-Juventus

17-03 Juventus-Napoli

21-03 Juventus-Benevento