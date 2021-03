Dal Verona al Genoa: il calendario del Cagliari da qui alla fine della stagione

Ventidue punti, terzultimo posto in classifica, una ripresa decisamente interessante da quando in panchina c’è Semplici, non abbastanza per uscire dalle secche della zona rossa. Le prossime tre settimane saranno fondamentali: prima il Verona di Juric in casa, poi il Parma sempre alla Sardegna Arena e una visita alla Dacia Arena con l’Udinese. In mezzo una gara molto più complicata, cioè l’Inter a San Siro. Il Cagliari però dovrà affrontare anche Roma, Napoli e Milan: la linea di galleggiamento non è troppo lontana, ma per essere sicuro di riagguantare anche altri club toccherà fare molti punti nelle prossime gare.

03.04 Cagliari-Verona

11.04 Inter-Cagliari

17.04 Cagliari-Parma

21.04 Udinese-Cagliari

25.04 Cagliari-Roma

02.05 Napoli-Cagliari

09.05 Benevento-Cagliari

12.05 Cagliari-Fiorentina

16.05 Milan-Cagliari

23.05 Cagliari-Genoa