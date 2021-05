Dall'Inghilterra: Mourinho vuole Dier e Hojbjerg, ma il Tottenham fa muro

Ci sarebbero anche Hojbjerg ed Eric Dier tra gli obiettivi di mercato di José Mourinho per la sua Roma. L'ipotesi che uno dei due centrocampisti del Tottenham lasci Londra per raggiungere lo Special One è però piuttosto remota, secondo l'edizione online del Sun: il quotidiano britannico, che cita fonti interne agli Spurs, riferisce come da parte di Daniel Levy non ci sia alcuna volontà di privarsi dei due giocatori, che a loro volta non avrebbero espresso il desiderio di trasferirsi altrove.