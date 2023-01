ufficiale Ascoli, rinforzo in attacco: arriva in prestito Sidibe dall'Atalanta

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta le prestazioni sportive del trequartista Allassane Sidibe.

Nato il 9 giugno 2002 ad Abidjan in Costa D’Avorio, Sidibe è un giovane talento cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. E’ coi bergamaschi che ha conquistato il titolo di capocannoniere Under 18 nella s.s. 2019/20, due Supercoppe Primavera nelle s.s. 2019/20 e 2020/21 e un Campionato Primavera nella s.s. 2019/20. Nella prima parte della stagione in corso ha militato nelle file del Cosenza esordendo in Serie B nel match esterno con la Spal. Il 22 gennaio 2022 ha esordito in Serie A all’Olimpico nella sfida fra i bergamaschi e la Lazio.

L’Ascoli Calcio accoglie Allassane con un caloroso benvenuto.