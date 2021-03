Dalla finale di Cardiff al ko col Porto: la Juventus ha speso 830 milioni per 27 giocatori

vedi letture

Il quotidiano Tuttosport torna sul percorso Champions della Juventus degli ultimi anni, analizzando i movimenti di mercato della società bianconera dal 2016/2017 (anno della finale di Cardiff contro il Real Madrid) all’eliminazione contro il Porto di qualche giorno fa. Nella stagione della finale raggiunta con Allegri la Juventus spese 139 milioni di euro per il mercato, quindi 146,2 milioni la stagione successiva. Il 2018-2019, l’anno dell’arrivo di Cristiano Ronaldo, i bianconeri spesero addirittura 274,8 milioni di euro, la scorsa estate 154,25 milioni per arrivare ai 115 milioni dell’ultima stagione. Per un totale di quasi 830 milioni di euro spesi per l’acquisto di 27 giocatori. Che, dati alla mano, non hanno portato al salto di qualità tanto atteso in Champions League. Anzi.