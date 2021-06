Dalla Francia: il Milan mette gli occhi su Loic Badé. Il Lens chiede 25 milioni

vedi letture

Il Milan avrebbe messo gli occhi sul difensore centrale del Lens Loic Baldé, classe 2000 e autore di un'ottima stagione in Francia. Come riporta L'Equipe, sono diversi i club interessati al giovane difensore, tra cui il Rennes e altri club inglesi: l'ostacolo principale, però, è il prezzo imposto dal Lens, che chiede una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro per lasciar partire il giovane centrale.