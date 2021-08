Dalla Germania - Lazaro piace al Benfica: i portoghesi offrono il prestito biennale

Tra gli esuberi in casa Inter c'è sempre Valentino Lazaro, rientrato a Milano dopo il prestito al Borussia Moenchengladbach della scorsa stagione. L'esterno austriaco, come riporta la BILD, sarebbe sempre un obiettivo del Benfica, che nelle prossime settimane avrebbe intenzione di intavolare una trattativa con i nerazzurri, per portare in Portogallo l'ex Salisburgo. La formula sarebbe quella del prestito biennale, senza però alcuna opzione di acquisto.