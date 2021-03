Dalla Juve al Giappone, Adolfo Gaich ci ha preso gusto: i rivali cambiano, El Tanque segna

Adolfo Gaich ci ha preso gusto. Il giovane attaccante del Benevento, dopo la rete segnata a Torino contro la Juventus domenica scorsa, è andato a segno infatti anche nell'amichevole disputata con l'Argentina Under 23 contro il Giappone. 1-0 a favore dell'Albiceleste del ct Batista il risultato finale del match, deciso proprio da una rete del classe '99 in prestito dal CSKA Mosca.