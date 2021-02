Dalla Sampdoria al Verona: il calendario dell'Atalanta da qui alla sosta

Saranno tre settimane chiave per il futuro dell'Atalanta, soprattutto in vista della prossima stagione. Perché i nerazzurri hanno quattro partite sostanzialmente alla portata, seppur ostiche, più la trasferta a San Siro contro l'Inter. In questo filotto, che combaciava con la Champions in autunno, era arrivata solamente una vittoria contro il Crotone, poi due sconfitte contro Samp e Verona, poi due pareggi con Spezia e Inter, appunto. Ora la situazione è un pelo diversa, pur con poco tempo per recuperare, il ciclo consta di sole sei gare invece che delle sette in ventuno giorni. Ovviamente la testa è al ritorno contro il Real Madrid, soprattutto per una questione di prestigio. Da cerchiare in rosso la partita dell'8 marzo, contro l'Inter.

IL CALENDARIO DELL'ATALANTA