Dalla Spagna: contatto tra Sergio Ramos e il Milan. Chiesto biennale da 50 milioni

Josep Pedrerol, volto principale del Chiringuito, rivela che per il futuro di Sergio Ramos c'è una pista concreta che porta al Milan. Il club rossonero e il centrale spagnolo avrebbero avuto un contatto dopo la decisione del Real Madrid di non rinnovare il contratto al proprio capitano. Le richieste, tuttavia, sono davvero monstre: si parla di 15 milioni netti all'anno, un contratto biennale, più 20 milioni alla firma, per un totale di 50 milioni complessivi per due anni in rossonero.