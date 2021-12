Dalla Spagna: De Ligt il sogno del Barcellona. Ma l'ingaggio dell'olandese è fuori budget

È Matthijs De Ligt il grande sogno per la difesa del Barcellona. Hanno fatto parecchio scalpore le dichiarazioni rilasciate una settimana fa da Raiola, che ai microfoni di NRC aveva riferito come il suo assistito fosse "pronto per un nuovo step nella sua carriera".

Il gradimento del giocatore - assicura l'edizione online di Sport - c'è già, ma l'ostacolo più grande è rappresentato ovviamente dall'ingaggio percepito attualmente dall'ex Ajax, completamente fuori budget per i catalani. Preoccupa meno, invece, l'eventuale prezzo del cartellino, ben al di sotto dei 120 milioni fissati dalla clausola rescissoria.