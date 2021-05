Dalla Turchia: Cornelius pronto a salutare Parma. Il Trabzonspor offre 3 milioni e mezzo

Andreas Cornelius è pronto a salutare Parma, almeno stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia. Il Trabzonspor, proprio il club da cui due anni e mezzo fa in crociato arrivò Juraj Kucka, è pronto a fare la spesa in casa Krause e dopo Gervinho punta forte anche sul centravanti danese, che nel Ducato potrebbe vivere le ultime tre gare e poi trasferirsi nel campionato turco. Il club di Trebisonda, sostiene Sabah Spor, ha fatto un'offerta di 3,5 milioni per arrivare a Cornelius, ottenendo dal Parma una richiesta di circa 5 milioni di euro: non certo una distanza incolmabile. L'attaccante danese sarebbe felicissimo di trasferirsi in Süper Lig, tanto ad aver già accettato la proposta arrivata, mentre continua la trattativa tra i due club.