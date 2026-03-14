Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Dalle pizze al Milan: perché non dovrebbe credere allo Scudetto? Fofana non si arrende

Dalle pizze al Milan: perché non dovrebbe credere allo Scudetto? Fofana non si arrendeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:30Serie A
Antonello Gioia

C'è una sola certezza nella lotta Scudetto: che il Milan, anche vincendole tutte da qui alla fine, non potrebbe farcela a vestirsi di tricolore se l'Inter non dovesse perdere almeno sette punti nelle dieci partite che restano. Oggi, dunque, già una giornata importante, perché i nerazzurri milanesi ospiteranno i nerazzurri bergamaschi e, se dovessero superare indenni anche questo ostacolo, perderebbe un po' di significato anche la sfida di domani del Milan contro la Lazio.

Ci crede
Fofana, però, ci crede ancora. E non intende mollare a prescindere dal risultato dell'Inter: "Se ci sono ancora possibilità scudetto? Siamo il Milan, non devo lanciare messaggi: non deve essere Fofana a lanciare messaggi, siamo il Milan e questo basta per crederci". Il derby, d'altronde, ha dato nuova linfa ai rossoneri. Vinto, tra l'altro, proprio grazie ad un bell'assist di Fofana: "Da due o tre anni mi sto allenando col piede sinistro, e sto migliorando. Cerco sempre di fare il passaggio che porta al gol, cercherò di arrivare a 20 entro fine stagione anche se Leao non è molto contento perché gli tolgo il lavoro (ride, ndr)".

Dalle pizze al Milan
Lui, d'altronde, sa cosa significa crederci. Lo ha raccontato ai microfoni di Claudio Raimondi di SportMediaset: "Ho iniziato a giocare in strada. Dieci anni fa giocavo ancora a bassi livelli, in famiglia mancavano soldi quindi ho cominciato a lavorare come fattorino delle pizze. Se allora mi avessero detto 'diventerai un titolare del Milan che si gioca lo scudetto' ci avresti creduto? No perché non credevo più in un futuro da professionista nel calcio, pensavo solo a giocare coi miei amici. Ho anche pensavo di ritirarmi verso i 18 anni. Poi ho fatto un test con lo Strasburgo, ho firmato il contratto e mi sono detto che non dovevo più fermarmi". Dalle pizze al Milan. Perché non credere allo Scudetto, dunque?

Articoli correlati
Atalanta, rosa più povera: -46,9 rispetto a luglio ma pesano le cessioni. Male in... Atalanta, rosa più povera: -46,9 rispetto a luglio ma pesano le cessioni. Male in tre
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 29^ giornata di campionato... Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 29^ giornata di campionato
Lazio-Milan, le probabili formazioni: Sarri col solito tridente, Estupinan più di... Lazio-Milan, le probabili formazioni: Sarri col solito tridente, Estupinan più di Bartesaghi
Altre notizie Serie A
Atalanta, rosa più povera: -46,9 rispetto a luglio ma pesano le cessioni. Male in... Focus TMWAtalanta, rosa più povera: -46,9 rispetto a luglio ma pesano le cessioni. Male in tre
Mauro: "Esposito centravanti che si deve ancora fare. Io in rosa vorrei sempre Scamacca"... Mauro: "Esposito centravanti che si deve ancora fare. Io in rosa vorrei sempre Scamacca"
Sassuolo, Matic sul futuro: "Quando finirà la stagione, ci parleremo di nuovo" Sassuolo, Matic sul futuro: "Quando finirà la stagione, ci parleremo di nuovo"
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 29^ giornata di campionato... Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 29^ giornata di campionato
Inter, -7,2 milioni di valore rosa in questa stagione. Meno 15 per Thuram e Barella,... Focus TMWInter, -7,2 milioni di valore rosa in questa stagione. Meno 15 per Thuram e Barella, 10 Lautaro
Il 27 c'è la Finalissima fra Spagna e Argentina: anche San Siro fra le ipotesi di... Il 27 c'è la Finalissima fra Spagna e Argentina: anche San Siro fra le ipotesi di campo neutro
Oggi Inter-Atalanta: in tribuna a San Siro ci sarà anche il ct azzurro Gennaro Gattuso... Oggi Inter-Atalanta: in tribuna a San Siro ci sarà anche il ct azzurro Gennaro Gattuso
Napoli, il ritorno di Anguissa e si rivede McTominay: Conte con 3 novità verso il... Napoli, il ritorno di Anguissa e si rivede McTominay: Conte con 3 novità verso il Lecce
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per Mkhitaryan? Il Galatasaray ci riproverà per Calhanoglu. Manu Koné, Keita e Jones per il centrocampo
Le più lette
1 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
2 Udinese-Juventus, le probabili formazioni: David titolare, Boga può entrare a gara in corso
3 Lazio-Milan, le probabili formazioni: Sarri col solito tridente, Estupinan più di Bartesaghi
4 Inter-Atalanta, le probabili formazioni: Dumfries torna titolare, davanti Pio Esposito e Thuram
5 Como-Roma, le probabili formazioni: Baturina largo a sinistra, Gasperini ritrova Kone
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 L'Inter pronta a blindare Chivu: l'allenatore in scadenza nel 2027 ma si parla già di rinnovo
Immagine top news n.2 Juventus ancora senza Vlahovic. Intanto Conceiçao parla di Bernardo Silva
Immagine top news n.3 Manna spiega il futuro del Napoli: da Conte ai rinnovi, fino al riscatto "certo" di Hojlund
Immagine top news n.4 La Roma avrà un nuovo stadio: prima pietra nel 2027. Intanto ufficializza il nuovo main sponsor
Immagine top news n.5 Cuesta difende Suzuki: "Ha dato la vita al Parma. Ha giocato con una frattura in 37 parti al dito"
Immagine top news n.6 Torino-Parma 4-1: sagra dell'autogol e reti di Simeone, Pellegrino e Zapata. I granata respirano
Immagine top news n.7 Da Bastoni a De Ketelaere, Raspadori ed Ederson, le ultime su Inter-Atalanta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.2 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Immagine news podcast n.3 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.4 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Como-Roma decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Arrivabene: "Spalletti sta costruendo la Juventus". E poi svela un messaggio a Vlahovic
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, rosa più povera: -46,9 rispetto a luglio ma pesano le cessioni. Male in tre
Immagine news Serie A n.3 Mauro: "Esposito centravanti che si deve ancora fare. Io in rosa vorrei sempre Scamacca"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Matic sul futuro: "Quando finirà la stagione, ci parleremo di nuovo"
Immagine news Serie A n.5 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 29^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.6 Inter, -7,2 milioni di valore rosa in questa stagione. Meno 15 per Thuram e Barella, 10 Lautaro
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Vignali: "In B tutto può accadere e tra pochi giorni c'è una partita nel nostro stadio"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 30ª giornata: oggi ben sette gare. Occhi puntati su Monza-Palermo
Immagine news Serie B n.3 Da Monza-Palermo al debutto di Caserta a Empoli, i convocati per la 30ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Monza-Palermo: big match all’U-Power Stadium
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Padova-Catanzaro: biancoscudati per il riscatto, giallorossi per blindare i playoff
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Empoli-Mantova: Caserta per far tornare al sorriso i tifosi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 32ª giornata: tredici match in programma oggi. Il quadro completo
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Corini: "Giusto accettare la delusione dei tifosi. È anche la nostra"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il Brescia pareggia con l'Alcione e regala il primo match point al Vicenza
Immagine news Serie C n.4 Benevento-Foggia, 6.402 presenze assicurate: spunta anche un tifoso rossonero
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 32ª giornata: Alcione-Union Brescia sullo 0-0 al 45'. Con questo risultato il Vicenza...
Immagine news Serie C n.6 Machin: "Ero senza squadra, la Vis Pesaro era il posto giusto. Monza da Champions"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Juventus, un solo successo friulano negli ultimi 15 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Lecce, un dato sorride a Conte: mai sconfitto col Lecce in Serie A
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Atalanta, precedenti a senso unico: 9 vittorie di fila per la Beneamata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fra scontri diretti e una programmazione singolare. Torna in campo la Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Australia è la prima qualificata ai Mondiali del 2027: decisiva la vittoria sulla Corea del Nord
Immagine news Calcio femminile n.3 Lussemburgo, il CT Daniel Santos licenziato per messaggi inappropriati alle giocatrici
Immagine news Calcio femminile n.4 Floe: "Sarebbe importante per Napoli avere 2 squadre competitive. Anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini dopo il pari con l'Inter: "Csiki uscita dopo un fallo a gamba tesa clamoroso"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma-Inter 1-1, Piovani: "Rigore contestato? Per me è netto, lo abbiamo rivisto subito"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?