Dalle stalle alle stelle? Ranieri: "Hummels ha lottato come un leone fino alla fine"

L'allenatore della Roma Claudio Ranieri ha così analizzato in conferenza stampa il 2-2 contro il Tottenham, sfida valida per la quinta giornata della 'Fase Campionato' di Europa League: "Sono contento della prestazione dei ragazzi, hanno dato tutto quello che avevano. Sono contento che i tifosi abbiano potuto vedere la loro squadra giocare con voglia, determinazione e orgoglio, senza mai rinunciare a cercare il gol. Ne abbiamo fatti tre per trovare poi quello giusto all'ultimo. Sono queste le cose che mi piacciono, quando la squadra non si arrende mai e prova a riprendere o a fare il risultato fino in fondo".

Hummels è partito male e ha finito bene. Serve un mister con questa esperienza per mantenerlo in campo e dargli modo di rifarsi?

"Sono quei calci di rigore dove chi arriva prima ha vinto. L'arbitro non lo aveva fischiato ed è stato richiamato dal VAR, sono cose che ci stanno. Lui si sta impegnando tanto in allenamento e ha fatto una partita piena di sostanza e determinazione, dando tranquillità a tutta la squadra. Non è facile giocare contro i velocisti del Tottenham. Ha meritato il gol perché ha lottato come un leone fino alla fine", le sue parole riportate da 'Vocegiallorossa.it'.

Si può parlare di risveglio della Roma dopo la partita di oggi?

"Sono contento. Quando dico che non mi aspettavo i risultati è perché volevo una risposta sul campo per capire se i giocatori avessero capito cosa gli stessi chiedendo. Quando ho detto che con il Napoli la partita mi era piaciuta ma non mi era piaciuta la mancata reazione, oggi invece abbiano risposto colpo su colpo pur prendendo gol dopo 5 minuti. La squadra non si è disunita e ha cercato il pareggio ogni volta che poteva, giocando una partita bella e vibrante contro una grandissima squadra. Ho fatto i complimenti a Postecoglu perché ha tirato su una squadra offensiva che mi piace. Così si fa innamorare il pubblico della propria squadra. Voglio che i nostri tifosi sappiano che noi daremo sempre il massimo. Sono sincero, non mi aspettavo una partita così. Avevo paura di un calo nel secondo tempo ma abbiamo continuato a spingere. Certo, abbiamo lasciato qualche spazio al Tottenham, ma siamo venuti a giocare contro una grande squadra ma ho visto una grande Roma, solida e volenterosa, e credo che il gol del pareggio sia stato meritato e il coronamento di tutti gli sforzi dei ragazzi".

