Le pagelle della Roma - Hummels, dolori e poi la gioia. Ranieri, ecco la tua squadra

Risultato finale: Tottenham-Roma 2-2

Svilar 6.5 - Subisce due gol, ma ne evita (almeno) altrettanti: prestazione positiva

Mancini 6 - Con Son come avversario la serata è complicata. Se la cava come può, di mestiere.

Hummels 6 - Pronti via e regala un rigore al Tottenham, ha responsabilità anche sul gol del 2-1 quando si lascia scappare Kulusevski senza opporre resistenza. E' ancora lontano dalla condizione migliore, ma per la prima volta da quando veste la maglia giallorossa non sembra un pesce fuor d'acqua e quando nella ripresa c'è bisogno della sua leadership non si tira indietro. Anzi, va oltre realizzando di cattiveria la rete del 2-2.

N'Dicka 7 - Anche da braccetto di sinistra si conferma il difensore della Roma più affidabile. Perfetto il suo stacco sul gol del momentaneo 1-1.

Celik 6.5 - Con Mancini alle sue spalle può attaccare la fascia con continuità e lo fa piuttosto bene, con insolita precisione. A livello personale è una delle sue migliori prestazioni con la maglia giallorossa. Dal 65esimo Zalewski 6 - Dà continuità alla prestazione di Celik.

Paredes 6 - Tornato al centro del villaggio con l'arrivo di Claudio Ranieri, si concede qualche errore ma la sua personalità su un campo così caldo è un fattore.

Kone 6 - Stasera in mezzo al campo meno dominante del solito, ma comunque non demerita. Al 67esimo sbaglia un rigore un movimento: calcia dall'altezza del dischetto, doveva almeno centrare la porta.

Angelino 6.5 - C'è un grosso neo nella sua partita, ovvero il ritardo nella marcatura sul gol del 2-1. Per il resto però la prestazione dello spagnolo è stata brillante. Da migliore in campo. Al 59esimo avrebbe meritato il gol, ma il pallone sulla sua conclusione s'è stampato sulla traversa.

Dybala 7 - Ha un solo tempo nelle gambe, ma tanta basta per ribadire perché la Roma all'argentino proprio non può rinunciare. Propizia il gol del pareggio con la sua punizione, serve a El Shaarawy anche un pallone delizioso per la rete dell'1-2: peccato per la millimetrica posizione di fuorigioco del Faraone. Dal 46esimo Soulé 5.5 - Un paio di spunti isolati e nulla più.

El Shaarawy 6.5 - Spada e fioretto. Disputa una prestazione di voglia e discreta qualità in entrambe le fasi di gioco. Il gol sarebbe stato la ciliegina sulla torta. Dal 69esimo Saelemaekers 6.5 - Buon impatto sul match.

Dovbyk 6 - Anche a lui è stata annullata una rete per millimetrica posizione di offside. Tiene impegnati i centrali del Tottenham.

Claudio Ranieri 7.5 - Questo 3-4-2-1 è la base su cui ripartire. Alla seconda sulla panchina giallorossa, centra il sistema di gioco attorno a cui costruire la squadra che verrà. Ci sono ancora tanti aspetti su cui lavorare e non è un dettaglio da poco, ma finalmente s'è rivisto il carattere. La voglia di lottare tutti insieme. S'è rivista la Roma.