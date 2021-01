Dalot: "Leao mi ha aiutato molto. Un onore rappresentare il Portogallo in questo Milan"

Intervenuto ai microfoni di Record, il terzino portoghese Diogo Dalot ha parlato dell'avventura al Milan, soffermandosi anche sul connazionale Leao: "Avere qualcuno che conosci da quando avevi 15 anni ti rende più facile entrare nella squadra, è un vantaggio. Mi ha aiutato in molti modi. È stato bello avere in squadra qualcuno che già conoscevo. È una persona che mi è molto cara da quando l'ho conosciuta ed è stato bello avere il suo aiuto".

Anche sul campo avete mostrato questa connessione. Lascerete un'impronta portoghese in questo Milan?

"Credo di sì! È per noi motivo di orgoglio rappresentare il Portogallo ai massimi livelli, ancora di più in un club come il Milan. Ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro da quando è arrivato ed è stato un punto di riferimento per la squadra. Avere anche questo legame con il Portogallo è fantastico e motivo di orgoglio per i portoghesi, spero. È un segno che i giocatori portoghesi stanno dimostrando che devono essere al top".