Damascelli avvisa la Juve: "Chi pensa che l'Inter vada a Torino da turista non conosce Conte"

“Attenta Juve, Conte non molla”. Sulle pagine di Tuttosport, Tony Damascelli presenta il derby d’Italia in programma domani: “Chi crede che l’Inter venga a Torino da turista non conosce Conte e non ha ancora capito quali siano i suoi stimoli, una volta ancora ribaditi nei confronti dell’irascibile e screanzato Lautaro Martinez. Per Conte nessuna partita è mai finita, anche dopo il fischio di chiusura, nessun allenamento è concluso, anche sotto la doccia, chi esige contratti milionari e rifiuta riduzione e rinvii di pagamento (è appunto il caso dei nerazzurri) deve mettersi a disposizione ventiquattro ore al giorno per la missione della squadra e del club. La valigia con la quale Conte scende alla stazione dell’Allianz Stadium può riaprirsi per aggiungere non un titolo, ma un risultato che entra nella cronaca e nella storia. Fermare la Juventus, costringerla al pareggio o batterla come già all’andata, eliminarla come avversaria, di campo e di budget, per la prossima Champions”.