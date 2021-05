Damascelli contro Vigorito: "Ha 2 lauree ma non sa che Cagliari è più a Sud di Benevento"

Sulle colonne de Il Giornale, Tony Damascelli parla dello sfogo di Vigorito dopo Benevento-Cagliari: "Il presidente del Benevento vanta due lauree in legge e lettere e filosofia ma ha smarrito le lezioni di geografia. Ha denunciato il complotto degli arbitri, Mazzoleni fra questi recidivo e killer delle squadre del Sud. Ma a sera, consultando l’atlante, deve essersi accorto che Cagliari è trecentoventicinque chilometri più a sud di Benevento, dunque le due lauree non servono a nulla e il suo gps non ha le coordinate giuste, va rivisto, come andavano riviste alcune situazioni quelle però pro Benevento nel recente passato"