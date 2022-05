Damascelli: "Juve confusa. Si parla di giovani ma Di Maria e Pogba sono a un passo"

"I fischi per Agnelli e la Juventus confusa". Dalle pagine de Il Giornale, Tony Damascelli commenta il momento e il mercato dei bianconeri: "Lo stesso Andrea Agnelli al Foglio, aveva spiegato che la rinuncia a Dybala rispondeva a una politica di ringiovanimento. Ora radio mercato lancia cognomi in controtendenza con le parole del presidente, Pogba, Di Maria, Perisic sfiorano quota 100. I primi due sarebbero a un passo secondo rumors torinesi. C’è un fotogramma che segna lo stato dell’essere: Vlahovic e Dybala, seduti sul prato dell’Allianz vuoto, due compagni di squadra anche amici a rappresentare il passato e il futuro. Ma il presente? Chi lo garantisce con le competenze indispensabili in un mondo di piranhas? Cherubini? Arrivabene? Nedved? Agnelli? Allegri? Tutti assieme, ma tenendo presente i soldi in cassa, senza voli di fantasia, Milinkovic Savic su tutti".